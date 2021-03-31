Рублев впервые вышел в полуфинал «Мастерса»

Восьмая ракетка мира в Майами обыграл 20-летнего Себастьяна Корду (7:5, 7:6) и впервые вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс». Рублев 22-й раз играет в основной сетке на таком уровне.

Всего россиянин 14-й раз вышел в индивидуальный полуфинал . В 10 случаях он в итоге выходил в финал, в восьми – брал титул.

При этом Рублев проиграл два последних полуфинала – в Дохе и Дубае.

В Майами россиянин встретится с , который в прошлом году в Риме выиграл их единственный матч.

Победа над Кордой стала для Рублева 20-й в этом сезоне. Он первым преодолел этот рубеж и на три выигранных матча отрывается от второго места.

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