  • ФИФА обязала «Вест Хэм» перевести ЦСКА полную сумму 3-го транша и неустойку за Влашича. «Атлетико Минейро» должен заплатить армейцам за Фукса
70

ФИФА вновь обязала «Вест Хэм» заплатить ЦСКА.

«Вчера клуб получил решение ФИФА в отношении третьего транша за Влашича. Наши требования удовлетворены в полном объеме: ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить полную сумму транша и неустойку 5% годовых с 1 августа 2023-го. Напомним, что ранее идентичное решение было вынесено ФИФА в нашу пользу и по второму траншу.

Однако, учитывая предыдущий опыт, а именно – реакцию английского клуба на такое же решение по второму траншу, ожидаем их очередное обращение в CAS. Желания исполнить решение суда мы, как и ранее, не наблюдаем.

Что касается продолжающейся защиты наших интересов по второму траншу, то, как мы уже говорили, мы обратились в Федеральный трибунал Швейцарии. Слушания проходят заочно, по письменным позициям – мы находимся в статусе ожидания решения.

Сегодня нам также пришло решение ФИФА по делу против «Атлетико Минейро», от которого мы еще не получили деньги за трансфер Бруно Фукса. Все наши требования полностью удовлетворены: в течение 45 дней бразильский клуб должен выплатить нам указанную сумму, а также неустойку по договору в рамках транша – более 1,2 млн евро», – сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Деньги за Влашича, конфликт с Федотовым, трансферный бан – инсайды из жизни ЦСКА. В подкасте с юристом

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Кирилл Брейдо
