  • Бывшая жена Сафонова требует от Матвея около 6 млн рублей за судебные издержки. В расходы включены обеды адвоката и заправка его автомобиля (Sport Baza)
199

Бывшая жена Сафонова требует от Матвея около 6 млн рублей за судебные издержки. В расходы включены обеды адвоката и заправка его автомобиля (Sport Baza)

Бывшая жена Матвея Сафонова хочет получить от него 6 млн рублей.

Бывшая жена вратаря сборной России и «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия обратилась в суд с требованием взыскать с футболиста около 6 миллионов рублей, которые она потратила в ходе судебных процессов.

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на Sport Baza, разбирательства по делу об алиментах обошлись Анастасии в 4 миллиона рублей в Никулинском районном суде Москвы и еще в 2 миллиона – в суде Краснодара.

Дополнительно около 150 тысяч рублей ушли на оплату работы юристов в арбитражном процессе. В расходы также были включены бытовые траты адвоката (обеды и заправка личного автомобиля).

В январе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал вратаря «ПСЖ» и сборной России перечислять четверть доходов на содержание дочери. В августе 2024-го Мосгорсуд утвердил данное решение, отклонив жалобу бывшего игрока «Краснодара». В апреле 2025-го бывшая супруга футболиста написала заявление в Федеральную службу судебных приставов, где попросила привлечь его к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Летом 2025 года Матвей полностью закрыл задолженность по алиментам, выплатив экс-супруге 64 миллиона рублей.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
