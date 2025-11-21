Видео
6

Тайриз Макси набрал 54 очка в матче с «Бакс» – новый рекорд карьеры

Звездный защитник «Филадельфии» Тайриз Макси набрал рекордные в своей карьере 54 очка в матче против «Милуоки», который закончился победой «Сиксерс» в овертайме (123:114).

Макси реализовал 18 из 30 бросков с игры, 6 из 15 трехочковых и 12 из 14 штрафных. В его активе также 5 подборов, 9 передач при 5 потерях, 3 перехвата и 3 блок-шота.

Предыдущий личный рекорд защитника составлял 52 очка в победе над «Сан-Антонио» в двойном овертайме (133:126) 7 апреля 2024 года.

«Милуоки» проигрывал 87:94 в середине четвертой четверти, но смог отыграться и вышел вперед после трехочкового центрового Майлза Тернера за 14,8 секунды до конца.

«Филадельфия» сравняла счет (106:106) за семь секунд до конца, когда Макси прошел в трехсекундную зону, заработал фол и реализовал штрафные броски. Защитник «Бакс» Райан Роллинз не попал трехочковым под сирену.

В овертайме «Милуоки» сократил отставание до 112:113 после прохода и брока Роллинза за 1 минуту 43 секунды до конца, но через 20 секунд защитник «Сиксерс» Квентин Граймс реализовал трехочковый, и «Филадельфия» до конца матча сохраняла преимущество как минимум в два очка.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoФиладельфия
logoБаскетбол - видео
logoРайан Роллинз
logoНБА
logoМилуоки
logoТайриз Макси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Барнс послал Маккейну воздушный поцелуй перед данком. У «Рэпторс» 9-1 в последних десяти
20 ноября, 04:32Видео
Келли Убре пропустит как минимум 2 недели из-за травмы колена
20 ноября, 04:22
Пол Джордж о первой игре после восьмимесячного перерыва: «Немного заржавел, но в целом чувствовал себя хорошо»
19 ноября, 14:37
Главные новости
НБА. 37 очков за три четверти Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Портленд», «Лейкерс» одолели «Юту» благодаря 33+11+8 Дончича и другие результаты
6 минут назад
Норман Пауэлл набрал 32 очка в победном матче с «Филадельфией»
вчера, 21:58Видео
Эл Хорфорд пропустит как минимум неделю из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 21:05
Кевин Дюрэнт не сыграет против «Финикса» и «Голден Стэйт»
вчера, 20:44
Клэй Томпсон: «Я очень уважаю старый «Мемфис», но новая команда просто много болтает и никогда не подтверждает слова делом»
вчера, 20:24
«Сакраменто» готов обменять практически любого игрока, за исключением Кигана Мюррэя и Ника Клиффорда
вчера, 19:35
Кобе Бафкин подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
вчера, 19:09
Виктор Лахин оформил дабл-дабл (22+12) в матче против фарм-клуба «Далласа»
вчера, 18:51Видео
Джей Джей Редик о Крисе Поле: «Он выжал максимум из своей карьеры»
вчера, 18:25
Джейк Фишер: «Юта» согласится на переход Лаури Маркканена в «Детройт» только при включении в сделку Осара Томпсона»
вчера, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. 28 очков Джабари Паркера помогли «Партизану» разгромить «Студентски центар», «Спартак Суботица» уступил «Цедевита-Олимпии» и другие результаты
вчера, 21:08
Чемпионат Франции. 28 очков Эли Окобо не помогли «Монако» обыграть «Бурк»
вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Триест» выиграл у «Милана», «Канту» дома уступил «Виртусу» и другие результаты
вчера, 20:35
ACB. «Валенсия» разгромила «Жирону», «Барселона» в гостях обыграла «Гран-Канарию» и другие результаты
вчера, 19:58
«Олимпиакос» сделал новое предложение по Малакаю Флинну
вчера, 19:52
Чемпионат Турции. «Фенербахче» выиграл у «Бурсаспора», «Тофаш» обыграл «Анадолу Эфес» и другие результаты
вчера, 19:45
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Мы смогли победить, набрав 93 очка при 21% трехочковых»
вчера, 17:27
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Мы начали жаловаться на вещи, которые не подлежат контролю, и потеряли концентрацию»
вчера, 16:53
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл ПАОК, «Марусси» проиграл «Ираклису»
вчера, 16:15
Ростислав Вергун после матча с «Пари НН»: «Было очень важно найти путь к этой победе перед паузой – неважно как»
вчера, 16:12