Тайриз Макси набрал 54 очка в матче с «Бакс» – новый рекорд карьеры

Звездный защитник «Филадельфии» Тайриз Макси набрал рекордные в своей карьере 54 очка в матче против «Милуоки », который закончился победой «Сиксерс» в овертайме (123:114).

Макси реализовал 18 из 30 бросков с игры, 6 из 15 трехочковых и 12 из 14 штрафных. В его активе также 5 подборов, 9 передач при 5 потерях, 3 перехвата и 3 блок-шота.

Предыдущий личный рекорд защитника составлял 52 очка в победе над «Сан-Антонио» в двойном овертайме (133:126) 7 апреля 2024 года.

«Милуоки» проигрывал 87:94 в середине четвертой четверти, но смог отыграться и вышел вперед после трехочкового центрового Майлза Тернера за 14,8 секунды до конца.

«Филадельфия » сравняла счет (106:106) за семь секунд до конца, когда Макси прошел в трехсекундную зону, заработал фол и реализовал штрафные броски. Защитник «Бакс» Райан Роллинз не попал трехочковым под сирену.

В овертайме «Милуоки» сократил отставание до 112:113 после прохода и брока Роллинза за 1 минуту 43 секунды до конца, но через 20 секунд защитник «Сиксерс» Квентин Граймс реализовал трехочковый, и «Филадельфия» до конца матча сохраняла преимущество как минимум в два очка.