Собака МВД Спайк укусила капитана минского «Динамо» Стася за перчатку после символического вбрасывания. Матч с ЦСКА посвящен Всемирному дню домашних животных
Собака МВД Спайк укусила капитана минского «Динамо» Стася за перчатку.
Собака МВД Спайк укусила капитана минского «Динамо» Андрея Стася за перчатку после символического вбрасывания в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Инцидент произошел перед стартом матча между «Динамо» и ЦСКА.
После символического вбрасывания Спайк вцепился в крагу форварда. До этого пес пытался схватить перчатку капитана ЦСКА Павла Карнаухова.
«Перед стартом матча, посвященного Всемирному дню домашних животных, символическое вбрасывание произвели инспектор-кинолог Департамента охраны МВД лейтенант милиции Елизавета Горбачева и служебная собака Минского городского управления Департамента охраны МВД Спайк.
Кстати, шайбу для вбрасывания Спайк нашел сам», – сообщили в телеграм-канале минского «Динамо» о вбрасывании.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости