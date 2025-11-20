  • Спортс
  • Собака МВД Спайк укусила капитана минского «Динамо» Стася за перчатку после символического вбрасывания. Матч с ЦСКА посвящен Всемирному дню домашних животных
Собака МВД Спайк укусила капитана минского «Динамо» Стася за перчатку после символического вбрасывания. Матч с ЦСКА посвящен Всемирному дню домашних животных

Собака МВД Спайк укусила капитана минского «Динамо» Стася за перчатку.

Собака МВД Спайк укусила капитана минского «Динамо» Андрея Стася за перчатку после символического вбрасывания в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Инцидент произошел перед стартом матча между «Динамо» и ЦСКА.

После символического вбрасывания Спайк вцепился в крагу форварда. До этого пес пытался схватить перчатку капитана ЦСКА Павла Карнаухова.

«Перед стартом матча, посвященного Всемирному дню домашних животных, символическое вбрасывание произвели инспектор-кинолог Департамента охраны МВД лейтенант милиции Елизавета Горбачева и служебная собака Минского городского управления Департамента охраны МВД Спайк.

Кстати, шайбу для вбрасывания Спайк нашел сам», – сообщили в телеграм-канале минского «Динамо» о вбрасывании.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
