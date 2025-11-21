Овечкин сделал 33-й хет-трик в регулярках НХЛ – обогнал Эспозито и делит 4-е место в истории с Бреттом Халлом. В топ-3 – Гретцки (50), Лемье (40) и Босси (39)

Александр Овечкин сделал 33-й хет-трик в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин сделал хет-трик и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем » (8:4).

На счету 40-летнего россиянина стало 20 (10+10) очков в 21 игре в сезоне при полезности «+8».

Матч с 3+ заброшенными шайбами стал для Овечкина первым в текущем сезоне и 33-м за карьеру в рамках регулярок лиги.

По числу таких игр Александр обогнал Фила Эспозито (32) и делит 4-е место в истории с Бреттом Халлом .

Чаще по 3 или более шайб за игру забрасывали Уэйн Гретцки (50 раз), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39).

Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки – 32 шайбы