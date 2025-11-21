  • Спортс
НБА. 54 очка Макси помогли «Филадельфии» справиться с «Милуоки» (ОТ), 38 очков Александер-Уокера не спасли «Атланту» в матче с «Сан-Антонио» и другие результаты

21 ноября в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча.

«Милуоки» дома уступил «Филадельфии» в овертайме, защитник «Сискерс» Тайриз Макси обновил рекорд карьеры по очкам (54), реализовав 18 из 30 бросков с игры, 6 из 15 трехочковых и 12 из 14 штрафных.

«Сан-Антонио» обыграл «Атланту», несмотря на 38 очков (13 из 17 с игры, 8 из 10 из-за дуги, 4 из 4 с линии) защитника «Хоукс» Никила Александер-Уокера.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

