  Овечкин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ (1643 очка), обогнав Сакика. На 9-м месте идет Кросби (1708), на 8-м – Лемье (1723)
Александр Овечкин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ (1643 очка).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4). 

На счету 40-летнего россиянина стало 20 (10+10) очков в 21 игре в сезоне при полезности «+8». 

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1643 (907+736) балла в 1512 играх. 

Овечкин вошел в десятку лучших бомбардиров в истории лиги, вытеснив из нее Джо Сакика (1641 очко в 1378 играх). 

Также в топ-10 входят Уэйн Гретцки (2857 баллов в 1487 играх), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514), Марио Лемье (1723 в 915) и Сидни Кросби («Питтсбург», 1708 в 1371). 

Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки – 32 шайбы

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
