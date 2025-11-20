  • Спортс
  • «Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений. «Динамо» проиграло 2-ю игру подряд после отставки Кудашова
16

«Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений. «Динамо» проиграло 2-ю игру подряд после отставки Кудашова

«Сибирь» обыграла «Динамо» (4:3 Б) в игре  Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Ярослава Люзенкова прервала 13-матчевую серию поражений.

«Сибирь» идет на 11-м месте на Востоке с 19 баллами в 28 играх.

«Динамо» потерпело 5-е поражение в 6 последних играх. По ходу матча клуб отыгрался с 1:3.

Команда проиграла 2-й матч подряд после отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вячеслав Козлов.

На данный момент клуб находится на 5-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
