«Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений. «Динамо» проиграло 2-ю игру подряд после отставки Кудашова
«Сибирь» прервала 13-матчевую серию поражений.
«Сибирь» обыграла «Динамо» (4:3 Б) в игре Fonbet Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Ярослава Люзенкова прервала 13-матчевую серию поражений.
«Сибирь» идет на 11-м месте на Востоке с 19 баллами в 28 играх.
«Динамо» потерпело 5-е поражение в 6 последних играх. По ходу матча клуб отыгрался с 1:3.
Команда проиграла 2-й матч подряд после отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вячеслав Козлов.
На данный момент клуб находится на 5-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 28 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости