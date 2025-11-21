Шабанов набрал 2+1 при полезности «+4» в матче против «Детройта» и стал 1-й звездой. У форварда «Айлендерс» 6 очков в 9 играх в сезоне

Максим Шабанов набрал 2+1 в матче с «Детройтом» и стал 1-й звездой.

Форвард «Айлендерс » Максим Шабанов сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (5:0).

25-летний россиянин был признан первой звездой встречи. В текущем сезоне у него 6 (3+3) очков в 9 играх при нейтральной полезности. Дубль стал для него первым в лиге.

Напомним, что нападающий недавно вернулся в строй после пропуска 12 матчей из-за повреждения ребер.

Сегодня Шабанов (14:31, «+4») реализовал 2 броска в створ из 2, сделал 1 блок и применил 1 силовой прием.