Шабанов набрал 2+1 при полезности «+4» в матче против «Детройта» и стал 1-й звездой. У форварда «Айлендерс» 6 очков в 9 играх в сезоне
Максим Шабанов набрал 2+1 в матче с «Детройтом» и стал 1-й звездой.
Форвард «Айлендерс» Максим Шабанов сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:0).
25-летний россиянин был признан первой звездой встречи. В текущем сезоне у него 6 (3+3) очков в 9 играх при нейтральной полезности. Дубль стал для него первым в лиге.
Напомним, что нападающий недавно вернулся в строй после пропуска 12 матчей из-за повреждения ребер.
Сегодня Шабанов (14:31, «+4») реализовал 2 броска в створ из 2, сделал 1 блок и применил 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
