Депутат Свищев о трансляциях Олимпиады: «Я бы предложил не показывать в России те виды спорта, где мы не допущены»

Депутат Свищев предложил не транслировать Олимпиаду в видах спорта без России.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением о том, стоит ли в России транслировать Олимпийские игры-2026.

Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Квалификацию на данный момент прошли лишь трое россиян: ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

«По этому вопросу у меня двойственная позиция. Телевизионные права на трансляцию Олимпийских игр мы покупаем у Международного олимпийского комитета (МОК). При этом МОК не восстанавливает в правах Олимпийский комитет России (ОКР), МОК рекомендует не допускать наших спортсменов в командных видах, не разрешает нам выступать с флагом и гимном и так далее. Поэтому в этой ситуации я категорически против того, чтобы что-то покупать у МОК и финансировать его.

Вместе с тем я понимаю, что трансляция Олимпиады необходима нашим недопущенным спортсменам, им необходимо смотреть на своих конкурентов, на тенденции развития мирового спорта. Да, на Игры в Италии допустили в итоге небольшое количество российских спортсменов, они тоже требуют нашего внимания, чтобы мы болели и поддерживали их. При этом Олимпиаду можно же посмотреть и по интернету.

Вопрос на самом деле непростой. И финансировать МОК не нужно, и не поддерживать наших ребят мы не можем. Я бы предложил такой вариант. Не показывать в России те виды спорта, где мы не допущены. Например, хоккей.

В России огромное количество любителей хоккея, это по сути национальный вид спорта. Но мы же на Олимпиадах переживаем в первую очередь за сборную России и наших игроков. А зачем нам сейчас смотреть на канадцев, чехов, скандинавов, которые с криком и ором выступают против допуска российских спортсменов?» – сказал Свищев.

Покажут ли Олимпиаду-2026 в России?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Свищев
Государственная дума
logoОлимпиада-2026
logoОлимпийская сборная России
logoМОК
телевидение
ОКР
