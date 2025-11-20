  • Спортс
Головин о «Спартаке»: «Народная команда, но не знаю, можно ли сказать, что он популярнее ЦСКА. Там какие‑то скандалы все время, в ЦСКА было очень по‑семейному, спокойно»

Александр Головин: не знаю, можно ли сказать, что «Спартак» популярнее ЦСКА.

Полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил популярность «Спартака» и ЦСКА и атмосферу в клубах.

– Одна из самых громких новостей сезона РПЛ – уход Станковича из «Спартака». Почему в «Спартаке» такая чехарда происходит, а в ЦСКА нет? Что там такое происходит внутри ЦСКА, что другая атмосфера?

– Честно, даже не могу сказать, в чем именно причины. «Спартак» – народная команда, принято так говорить, но я не знаю, можно ли сказать, что «Спартак» популярнее ЦСКА. Мне кажется, у нас в стране абсолютно все знают эти два клуба. Я не думаю, что можно найти человека, который знает «Спартак», но не знает ЦСКА.

Мне, кстати, этот вопрос тоже интересен. Даже когда я еще играл в РПЛ, даже тогда в «Спартаке» все время какие‑то скандалы, что‑то с тренером. То он хочет, то не хочет, кого‑то убирают.

В ЦСКА все время с этим было как‑то очень по‑семейному, как‑то у нас все спокойно было, никаких конфликтов. Мне кажется, что в ЦСКА это все как раз таки пришло от Акинфеева, от этого поколения Акинфеева, Березуцких. Думаю, что они создали какую‑то атмосферу в коллективе. Я пришел туда, там люди показали примером, что не принято, чтобы было какое‑то нытье, жалобы на что‑то. Могут быть какие‑то проблемы, задержки в зарплате или что‑то еще. Но никто на это не жаловался.

Я точно помню, в тот момент, когда я был там, думал: «Почему мне так не повезло, что я с ними?» Но сейчас я думаю, насколько сильно мне повезло, что я попал в тот ЦСКА, команду, где очень тяжело было молодому. То есть там пихали, орали, чего только не было. Сегодня я понимаю, что мне как раз повезло там быть, – высказался бывший полузащитник ЦСКА.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
