НХЛ. «Вашингтон» забил 8 голов «Монреалю», «Флорида» одолела «Нью-Джерси», «Тампа» выиграла у «Эдмонтона», «Рейнджерс» пропустили 6 шайб от «Колорадо»

В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон » победил «Монреаль » (8:4), «Флорида » одолела «Нью-Джерси » (1:0), «Торонто » уступил «Коламбусу» (2:3 ОТ), «Тампа» справилась с «Эдмонтоном» (2:1 ОТ), «Рейнджерс» проиграли «Колорадо» (3:6).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ