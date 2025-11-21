НХЛ. «Вашингтон» забил 8 голов «Монреалю», «Флорида» одолела «Нью-Джерси», «Тампа» выиграла у «Эдмонтона», «Рейнджерс» пропустили 6 шайб от «Колорадо»
В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» победил «Монреаль» (8:4), «Флорида» одолела «Нью-Джерси» (1:0), «Торонто» уступил «Коламбусу» (2:3 ОТ), «Тампа» справилась с «Эдмонтоном» (2:1 ОТ), «Рейнджерс» проиграли «Колорадо» (3:6).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
