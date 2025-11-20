Андрей Мостовой признан «Джентльменом года». В мае вингер «Зенита» зарядил кричалку «##### «Спартак», #####» на трибуне фанатов
Награду «Джентльмен года» в 2025 году получил полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.
Вингер победил и на первом этапе, в голосовании болельщиков, и на втором, где выбирало экспертное жюри. Мостовой опередил Станислава Агкацева («Краснодар») и Гамида Агаларова («Динамо» Махачкала).
Голоса жюри распределились так:
Андрей Мостовой: 42 очка (11 первых мест – 4 вторых мест – 1 третье место);
Станислав Агкацев: 35 (5 – 9 – 2);
Гамид Агаларов: 19 (0 – 3 – 13).
Награда Мостовому будет вручена 8 декабря. Главным призом премии станет классический смокинг.
Отметим, что в мае на матче легенд «Зенита» полузащитник петербуржцев в окружении болельщиков зарядил: «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####».
Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян был исключен из голосования премии из-за ситуации с футболистом «Ахмата» Усманом Ндонгом.
Организаторы «Джентльмена года» о кричалке Мостового про «Спартак»: «Не видим оснований исключать Андрея. Его захлестнули эмоции, он извинился. Все совершали стыдные поступки»