Капитан минского «Динамо» Стась забил 1-й гол в сезоне – в большинстве в 26-м матче. Перед игрой его укусила за перчатку собака

Капитан минского «Динамо» Андрей Стась забил свой 1-й гол в сезоне.

Нападающий минского «Динамо» Андрей Стась забил свой первый гол в сезоне-2025/26.

Он отличился в большинстве в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:2).

Теперь на его счету 8 (1+7) очков в 26 играх сезона-2025/26.

Напомним, перед стартом игры капитана минского «Динамо» Стася укусила за перчатку собака МВД Спайк. Матч с ЦСКА посвящен Всемирному дню домашних животных.

Собака МВД Спайк укусила капитана минского «Динамо» Стася за перчатку после символического вбрасывания. Матч с ЦСКА посвящен Всемирному дню домашних животных