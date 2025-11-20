Капитан минского «Динамо» Стась забил 1-й гол в сезоне – в большинстве в 26-м матче. Перед игрой его укусила за перчатку собака
Нападающий минского «Динамо» Андрей Стась забил свой первый гол в сезоне-2025/26.
Он отличился в большинстве в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:2).
Теперь на его счету 8 (1+7) очков в 26 играх сезона-2025/26.
Напомним, перед стартом игры капитана минского «Динамо» Стася укусила за перчатку собака МВД Спайк. Матч с ЦСКА посвящен Всемирному дню домашних животных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
