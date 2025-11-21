Сорокин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 29 бросков в игре с «Детройтом». У него 24 матча на ноль в регулярках НХЛ – до повторения рекорда «Айлендерс» остался один
Илья Сорокин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 29 бросков «Детройта».
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:0).
30-летний россиянин отразил все 29 бросков и был признан третьей звездой встречи.
В текущем сезоне на счету Сорокина стало 2 шатаута в 14 играх (7 побед, 90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,71).
За карьеру в лиге у Ильи 24 сухих матча в рамках регулярок. Он занимает 2-е место по этому показателю в истории клуба с Лонг-Айленда, уступая только Гленну Решу (25).
