Сорокин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 29 бросков в игре с «Детройтом». У него 24 матча на ноль в регулярках НХЛ – до повторения рекорда «Айлендерс» остался один

Илья Сорокин сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 29 бросков «Детройта».

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:0). 

30-летний россиянин отразил все 29 бросков и был признан третьей звездой встречи. 

В текущем сезоне на счету Сорокина стало 2 шатаута в 14 играх (7 побед, 90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,71). 

За карьеру в лиге у Ильи 24 сухих матча в рамках регулярок. Он занимает 2-е место по этому показателю в истории клуба с Лонг-Айленда, уступая только Гленну Решу (25). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
