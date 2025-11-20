Александр Головин заявил, что российский менталитет искреннее европейского.

Полузащитник «Монако » Александр Головин сравнил менталитет россиян и европейцев.

– Вы как-то сказали, что там вам не хватает пельменей и нашего менталитета. Давайте начнем со второго. Что значит наш менталитет?

– Наш менталитет – это говорить условно так, как ты думаешь, говорить прямо. Там зачастую все, что бы ни было, что бы ни произошло, скажут просто что-то хорошее тебе. Если ты из футбола, например, если команда играет плохо, тренер будет говорить не кому-то точечно, а всем.

В плане жизни тоже. Они могут подходить, именно европейцы, спрашивать, как дела, как семья. Но ты понимаешь, что эти вопросы заданы не потому, что им реально интересно, как твои родители. На самом деле, по барабану.

– А про пельмени что?

– Я не какой-то фанат пельменей, просто думал думал и сказал про пельмени, – сказал Головин.