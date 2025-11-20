  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Головин: «Наш менталитет – говорить прямо. В Европе тебе скажут что-то хорошее, что бы ни произошло. Европейцы могут спрашивать, как дела, но им по барабану»
94

Александр Головин: «Наш менталитет – говорить прямо. В Европе тебе скажут что-то хорошее, что бы ни произошло. Европейцы могут спрашивать, как дела, но им по барабану»

Александр Головин заявил, что российский менталитет искреннее европейского.

Полузащитник «Монако» Александр Головин сравнил менталитет россиян и европейцев.

– Вы как-то сказали, что там вам не хватает пельменей и нашего менталитета. Давайте начнем со второго. Что значит наш менталитет?

– Наш менталитет – это говорить условно так, как ты думаешь, говорить прямо. Там зачастую все, что бы ни было, что бы ни произошло, скажут просто что-то хорошее тебе. Если ты из футбола, например, если команда играет плохо, тренер будет говорить не кому-то точечно, а всем.

В плане жизни тоже. Они могут подходить, именно европейцы, спрашивать, как дела, как семья. Но ты понимаешь, что эти вопросы заданы не потому, что им реально интересно, как твои родители. На самом деле, по барабану.

– А про пельмени что?

– Я не какой-то фанат пельменей, просто думал думал и сказал про пельмени, – сказал Головин.

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5149 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Головин
logoМонако
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Головин о «Спартаке»: «Народная команда, но не знаю, можно ли сказать, что он популярнее ЦСКА. Там какие‑то скандалы все время, в ЦСКА было очень по‑семейному, спокойно»
20 ноября, 10:16
Александр Головин: «Нужно переходить в Европу, если хочешь развиваться, играть в ЛЧ. Не осуждаю тех, кто хочет остаться в России: если как Акинфеев, то такая позиция мне ясна»
20 ноября, 09:29
Главные новости
Быстров об отставке Станковича: «Давно топил за это. Если ты поплыл, результата не будет. Старожилы кричат, что надо время. Сколько? Три года это безобразие наблюдать?»
1 минуту назад
Буффон о сборной Италии: «Гаттузо – правильный тренер и лучший выбор. Нынешние игроки чувствуют себя неполноценными из-за глупых сравнений с прошлыми»
17 минут назад
Чемпионат Испании. «Барса» примет «Атлетик», «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Осасуны», «Реал» сыграет с «Эльче» в воскресенье
26 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» против ЦСКА, «Оренбург» и «Балтика» не забили, «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье
28 минут назад
«Балтика» не проигрывает 6 матчей подряд в РПЛ. Команда Талалаева идет 5-й в таблице, дальше – игра со «Спартаком»
28 минут назад
«Спартак» и ЦСКА объявили составы на дерби. Акинфеев, Максименко, Кисляк, Зобнин, Мойзес, Денисов – в основе, Бонгонда и Гарсия – вне заявки красно-белых
36 минут назадФото
«Спартак» – ЦСКА. Угальде, Акинфеев, Зобнин, Кисляк играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:45
42 минуты назад
Слуцкий про второе место в Суперлиге Китая: «Жаль терять шансы на титул в последнем туре два сезона подряд. Единственная цель в следующем году – чемпионство»
50 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Бернли», «Ливерпуль» примет «Ноттингем», «Ман Сити» против «Ньюкасла», «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
сегодня, 05:21
Зобнин о Fan ID: «Шум от болельщиков в 2016-м и сейчас – две разные истории. Люди постепенно приходят, но это не фанатский сектор, а просто обычные болельщики»
сегодня, 12:20
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Спартака» Романов перед ЦСКА: «Ломать ничего не нужно. Мы подтянули определенные моменты. Главное – сплотить коллектив»
13 минут назад
«Бернли» – «Челси». 0:1 – Нету открыл счет. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
«Оренбург» сыграл вничью с «Балтикой» дома – 0:0. У хозяев одна победа в 8 последних матчах
28 минут назад
«Сити» интересуется 19-летним Ридом из «Фейеноорда». «Бавария» ранее начала переговоры о трансфере защитника
53 минуты назад
Глава Федерации футбола Кюрасао о товарищеском матче против России: «Не считаю это хорошей идеей в текущих обстоятельствах. Кюрасао – часть Королевства Нидерландов»
56 минут назад
Первая лига. «Урал» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Уфой» в воскресенье
сегодня, 12:00Live
Массимилиано Аллегри: «Интер» – сильная команда, фаворит на скудетто, но дерби – это отдельный матч. «Милану» нужно не бояться играть, быть более сосредоточенными»
сегодня, 12:16
Лапорта о расследовании против Тебаса: «Плохая новость, отношения «Барсы» с Ла Лигой нормализуются. Не знаю, откуда берутся попытки сместить президента»
сегодня, 11:51
Колыванов о «Динамо»: «Гусев – футбольный человек. Ролан показал уверенную игру еще в прошлом сезоне. Ему хочется доказать, что он достоин быть главным»
сегодня, 11:45
Колосков о 2-м месте Слуцкого: «Это хорошо для имиджа российского футбола и тренерского цеха. Он себя проявил неплохо в ЦСКА, подтвердил квалификацию в Китае»
сегодня, 11:30Видео