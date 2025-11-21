Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки – 32 шайбы

Александр Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин забросил 905-ю, 906-ю и 907-ю шайбы в НХЛ , обновив рекорд лиги.

40-летний россиянин сделал хет-трик в матче с «Монреалем» (8:4), продлив голевую серию до 4 игр. В этой встрече на его счету также результативный пас.

Таким образом, у Овечкина 984 гола в лиге с учетом плей-офф. По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

В 21 матче текущего сезона Овечкин набрал 20 (10+10) очков.