ЦСКА проиграл 3 из 4 последних матчей, команда Никитина идет 8-й на Западе. У «Динамо» Минск 4 победы в 5 играх

«Динамо» Минск выиграло 4 из 5 последних матчей в КХЛ.

Минское «Динамо » обыграло ЦСКА (5:2) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Квартальнова одержала 4-ю победу в 5 последних играх.

«Динамо» набрало 39 очков в 28 играх и занимает 4-е место в Западной конференции.

ЦСКА проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда тренера Игоря Никитина идет 8-й на Западе с 29 баллами после 29 игр.