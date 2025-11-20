ЦСКА проиграл 3 из 4 последних матчей, команда Никитина идет 8-й на Западе. У «Динамо» Минск 4 победы в 5 играх
«Динамо» Минск выиграло 4 из 5 последних матчей в КХЛ.
Минское «Динамо» обыграло ЦСКА (5:2) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Дмитрия Квартальнова одержала 4-ю победу в 5 последних играх.
«Динамо» набрало 39 очков в 28 играх и занимает 4-е место в Западной конференции.
ЦСКА проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда тренера Игоря Никитина идет 8-й на Западе с 29 баллами после 29 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
