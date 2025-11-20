«Металлург» выиграл 7 из 8 последних матчей, сегодня – 5:4 с «Автомобилистом». Команда Разина идет 1-й в КХЛ

«Металлург» выиграл 7 из 8 последних матчей в КХЛ.

«Металлург » обыграл «Автомобилист» (5:4) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина одержала 7-ю победу в 8 последних играх.

«Металлург» набрал 46 очков в 29 играх и занимает 1-е место в Восточной конференции и в общей таблице КХЛ.

«Автомобилист » идет 4-м на Востоке с 35 баллами после 30 матчей.