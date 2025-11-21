Овечкин набрал 3+1 в матче с «Монреалем», реализовав все 3 броска в створ, и стал 1-й звездой. У него 20 очков в 21 игре в сезоне
Александр Овечкин набрал 3+1 в матче с «Монреалем» и стал 1-й звездой.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4).
40-летний россиянин был признан первой звездой встречи. На его счету стало 20 (10+10) очков в 21 игре в сезоне при полезности «+8».
Сегодня Овечкин (15:35, «+1») реализовал 3 броска в створ из 3. Также он допустил 3 потери шайбы и получил малый штраф.
Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки – 32 шайбы
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
