Овечкин набрал 3+1 в матче с «Монреалем», реализовав все 3 броска в створ, и стал 1-й звездой. У него 20 очков в 21 игре в сезоне

Александр Овечкин набрал 3+1 в матче с «Монреалем» и стал 1-й звездой.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин сделал хет-трик и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем » (8:4).

40-летний россиянин был признан первой звездой встречи. На его счету стало 20 (10+10) очков в 21 игре в сезоне при полезности «+8».

Сегодня Овечкин (15:35, «+1») реализовал 3 броска в створ из 3. Также он допустил 3 потери шайбы и получил малый штраф.

Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки – 32 шайбы