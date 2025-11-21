Бобровский сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 31 бросок «Нью-Джерси». У него 51 матч на ноль в регулярках НХЛ – делит с Вокоуном 7-е место среди вратарей из Европы

Сергей Бобровский сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 31 бросок «Нью-Джерси».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси » (1:0).

37-летний россиянин отразил 31 бросок и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне у Бобровского стало 10 побед в 15 играх (89,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,62).

По числу игр на ноль в регулярках за карьеру Бобровский (51) делит 7-е место среди европейских вратарей с Томашем Вокоуном (Чехия).

Выше идут Доминик Гашек (Чехия, 81), Хенрик Лундквист (Швеция, 64), Пекка Ринне (Финляндия, 60), Евгений Набоков (Россия, 59), Ярослав Галак (Словакия, 53) и Туукка Раск (Финляндия, 52).