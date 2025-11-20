Госдума приняла в третьем чтении новые налоги для букмекеров: 7% от GGR и 25% – от прибыли. БК заплатят в 60 раз больше налогов в 2026-м

Законопроект об изменении налоговой системы принят Госдумой в третьем чтении.

В списке изменений – введение новых налогов для букмекерских компаний: 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. За проголосовали 343 депутата, против – 56, один воздержался.

Напомним, ко второму чтению налог в размере 5% от оборота был заменен на 7% от GGR.

На следующем этапе законопроект будет рассмотрен в Совете Федерации. После этого его направят на подпись президенту России.

Ожидается, что букмекеры в 2026 году заплатят в 60 раз больше налогов, чем в 2025-м.

