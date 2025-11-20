Глава ФИФА Инфантино: «ЧМ-2026 будет величайшим в истории. Это 104 Супербоула за один месяц. 6 миллиардов человек будут смотреть его»
Глава ФИФА Инфантино: ЧМ-2026 будет величайшим, это 104 Супербоула.
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира-2026 станет величайшим.
«Это будет величайший чемпионат мира в истории. Это 104 Супербоула за один месяц.
Будет 7 миллионов зрителей на стадионах и 6 миллиардов человек, смотрящих из дома», – заявил Инфантино во время жеребьевки стыковым матчей отбора на чемпионат мира.
Жеребьевка стыков отбора ЧМ-2026. Италия против Северной Ирландии, Украина – Швеция, Польша сыграет с Албанией, Турция – с Румынией, Суринам встретится с Боливией
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5169 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Guardian
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости