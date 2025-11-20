Глава ФИФА Инфантино: «ЧМ-2026 будет величайшим в истории. Это 104 Супербоула за один месяц. 6 миллиардов человек будут смотреть его»

Глава ФИФА Инфантино: ЧМ-2026 будет величайшим, это 104 Супербоула.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира-2026 станет величайшим.

«Это будет величайший чемпионат мира в истории. Это 104 Супербоула за один месяц.

Будет 7 миллионов зрителей на стадионах и 6 миллиардов человек, смотрящих из дома», – заявил Инфантино во время жеребьевки стыковым матчей отбора на чемпионат мира.

