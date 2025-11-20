Виктор Гусев и экс-гандболистки Бобровникова и Близнова внесены в базу «Миротворца»
Виктор Гусев попал в базу «Миротворца».
Виктор Гусев включен в базу «Миротворца».
Также в базу украинского сайта попали экс-гандболистки, олимпийские чемпионки Ирина Близнова (президент гандбольного клуба «Лада») и Владлена Бобровникова (председатель комиссии спортсменов ОКР).
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
