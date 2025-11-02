«Барселона» – «Эльче». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
«Барселона» примет «Эльче».
Команды встретятся в 11-м туре Ла Лиги.
Матч пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».
Ла Лига Испания. 11 тур
2 ноября 17:30, Олимпик Льюис Компанис
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
