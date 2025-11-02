«Краснодар» лидирует в РПЛ с 32 очками, ЦСКА отстает на два балла, «Зенит» – на три. «Локо – 5-й, «Спартак» – 6-й, «Динамо» – 8-е
«Краснодар» остается лидером чемпионата России.
«Краснодар» продолжает лидировать в Мир РПЛ после 14 туров
В воскресенье команда Мурада Мусаева обыграла «Спартак» (2:1), набрала 32 очка и занимает первое место в таблице.
ЦСКА набрал 30 очков, а у идущего третьим «Зенита» 29 баллов.
«Балтика» занимает 4-ю строчку с 27 баллами, столько же у идущего пятым «Локомотива».
У «Спартака» 22 очка и 6-е место, «Динамо» набрало 17 баллов и поднялось на 8-ю строчку.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
