Спортс’’ покажет мультикаст пяти матчей 1/32 финала Кубка Франции, в том числе «Монако» Головина, совместно с ТВ Старт. Начало студии в 16:30
Спортс’’ и ТВ Старт совместно покажут матчи 1/32 финала Кубка Франции.
В мультикасте можно будет увидеть игры «Монако» – «Осер», «Марсель» – «Бурк-ан-Бресс», «Ницца» – «Сент-Этьен» , «Конкарно» – «Нант» и «Страсбур» – «Дюнкерк». Предматчевая студия с участием эксперта по французскому футболу и автора Спортса’’ Артема Денисова начнется в 16:30 по московскому времени.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...38919 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
