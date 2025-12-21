Спортс’’ покажет мультикаст пяти матчей 1/32 финала Кубка Франции, в том числе «Монако» Головина, совместно с ТВ Старт. Начало студии в 16:30

Спортс’’ и ТВ Старт совместно покажут матчи 1/32 финала Кубка Франции.

В мультикасте можно будет увидеть игры «Монако» – «Осер», «Марсель» – «Бурк-ан-Бресс», «Ницца» – «Сент-Этьен» , «Конкарно» – «Нант» и «Страсбур» – «Дюнкерк». Предматчевая студия с участием эксперта по французскому футболу и автора Спортса’’ Артема Денисова начнется в 16:30 по московскому времени.

