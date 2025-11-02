Женский «Спартак» впервые в истории стал чемпионом России
Женский «Спартак» стал чемпионом России впервые в истории.
Случилось это сегодня после игры Winline Суперлиги-2025 с ЦСКА, которая завершилась 2:2.
«Спартак» за тур до конца оформил чемпионство. На счету красно-белых 61 очко, ЦСКА идет вторым с 57 баллами.
Женский «Спартак» был создан в октябре 2023 года.
Фото: vk.com/superleague_ru
