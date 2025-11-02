Криштиану Роналду: «Футбол – моя жизнь. Хочу продолжать, пока ноги позволяют. Страсть все еще есть»
Криштиану Роналду: буду играть, пока ноги позволяют.
40-летний Криштиану Роналду заявил, что будет играть в футбол, пока позволяют ноги.
«Аль-Наср» выиграл, а я забил два гола, что всегда важно. Я всегда говорю, что долголетие достигается только благодаря страсти. И я по-прежнему испытываю страсть.
Независимо от того, забиваю я голы или нет, это моя жизнь. Так было всегда. 23-24 года я играю в футбол, это моя жизнь. И поэтому я хочу продолжать, пока ноги позволяют», – сказал Роналду.
