  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Криштиану Роналду: «Футбол – моя жизнь. Хочу продолжать, пока ноги позволяют. Страсть все еще есть»
33

Криштиану Роналду: «Футбол – моя жизнь. Хочу продолжать, пока ноги позволяют. Страсть все еще есть»

Криштиану Роналду: буду играть, пока ноги позволяют.

40-летний Криштиану Роналду заявил, что будет играть в футбол, пока позволяют ноги.

«Аль-Наср» выиграл, а я забил два гола, что всегда важно. Я всегда говорю, что долголетие достигается только благодаря страсти. И я по-прежнему испытываю страсть.

Независимо от того, забиваю я голы или нет, это моя жизнь. Так было всегда. 23-24 года я играю в футбол, это моя жизнь. И поэтому я хочу продолжать, пока ноги позволяют», – сказал Роналду.

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?3662 голоса
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовано: Sports
Источник: UOL
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» разнес «Валенсию» – 4:0. Как же Мбаппе сверкает!
сегодня, 08:25
Роналду отметил гол с икалем на голове, «Аль-Наср» отреагировал: «Это больше, чем традиция… Это наследие»
вчера, 22:15Фото
Мбаппе забил в 8 матчах Ла Лиги подряд. В «Реале» это удавалось лишь Роналду и Пушкашу
вчера, 20:40
Роналду забил 179-й гол с пенальти в карьере – в матче с «Аль-Фейхой»
вчера, 19:50
Главные новости
Время рассказать, что находится под капотом блогов на Спортсе’’ – слушайте в подкасте «Коллеги, добрый день!»
11 минут назадВакансия
Батраков – в шорт-листе «ПСЖ». Парижане могут сделать «Локо» предложение летом («Матч ТВ»)
16 минут назад
Александр Мостовой: «Помню, мне кто‑то сказал, что «Динамо» может стать чемпионом в этом сезоне. Я долго смеялся»
33 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Вероны», «Милан» против «Ромы»
36 минут назад
Петржела о «Зените»: «Главный претендент на титул – их ничто не остановит после победы над «Локомотивом». Но Семака нужно уволить после этого сезона»
36 минут назад
Чемпионат России. «Балтика» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Спартака»
сегодня, 11:01
Селюк о Шпилевском: «Говорили, что Гончаренко в «Пари НН» – дно, но снизу постучали. В «Арисе» он был мальчиком на побегушках, а возомнил себя тренером. Нижегородцам надо искать нового»
сегодня, 10:32
Защитник «Севильи» Маркао недоволен судейством матча с «Атлетико»: «Я зол. При малейшем нашем касании – пенальти. Если их касание – ничего, продолжайте. Странные вещи»
сегодня, 10:28
«Краснодар» за 2.12 или «Спартак» за 3.80? Следите за матчем с бонусом до 100 000 рублей от БЕТСИТИ
сегодня, 10:00Реклама
Кисляк о сравнении с Беллингемом: «Рановато, но его надо превзойти»
сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
2 минуты назад
Каррерас о не забившем пенальти Винисиусе: «Ему не нужно извиняться передо мной. Я люблю его – он невероятный партнер по команде, у нас отличные отношения»
7 минут назад
«Барселона» – «Эльче». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
10 минут назад
Дембеле может не сыграть с «Баварией» в ЛЧ из-за рецидива травмы. У вингера «ПСЖ» болело бедро на матче с «Ниццей»
21 минуту назад
«Верона» – «Интер». Лаутаро и Чалханоглу в старте. Онлайн-трансляция
39 минут назадLive
«Мне приснился Фергюсон – он фартовый, столько титулов выиграл, поэтому я был уверен, что победим. Не знал только, с каким счетом». Канчельскис после победы брянского «Динамо» в группе Второй лиги Б
39 минут назадВидео
Ширер о «Тоттенхэме»: «Они опозорились с «Челси», их освистали дома. Франк благодарил фанатов, но игроки хотели уйти с поля как можно скорее»
45 минут назад
Левандовски, Ольмо и Ямаль – в заявке «Барселоны» на матч с «Эльче»
46 минут назад
Брянское «Динамо» выиграло свою группу Второй лиги Б. Команду тренирует Канчельскис
46 минут назадВидео
Дрогунов сделал предложение девушке в перерыве матча «Динамо» Брянск с тамбовским «Спартаком». Хавбек подарил ей букет и протянул коробку с кольцом, встав на колено
сегодня, 11:07Видео