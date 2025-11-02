Кордобу удалили на 87-й минуте матча со «Спартаком» – форвард «Краснодара» получил 2 желтые за 3 минуты за фолы на Литвинове. Дуглас удалился на 95-й за отмашку
Джона Кордобу удалили в концовке матча со «Спартаком».
«Краснодар» остался в меньшинстве после удаления Джона Кордобы в конце 2-го тайма матча со «Спартаком» в 14-м туре Мир РПЛ (2:1).
Нападающий «быков» получил вторую желтую карточку за удар локтем в лицо Руслану Литвинову. Первое предупреждение арбитр Кирилл Левников показал Кордобе на 84-й минуте – форвард ударил Литвинова локтем в лицо в борьбе за мяч, в результате чего хавбек «Спартака» получил рассечение.
Дуглас Аугусто был удален с поля на 95-й минуте также за отмашку.
Кроме того, Диего Коста и Никита Кривцов пропустят следующий матч с «Балтикой» из-за дисквалификации: оба игрока «Краснодара» получили по 4-й желтой.
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости