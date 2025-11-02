Кордобу удалили на 87-й минуте матча со «Спартаком» – форвард «Краснодара» получил 2 желтые за 3 минуты за фолы на Литвинове. Дуглас удалился на 95-й за отмашку

Джона Кордобу удалили в концовке матча со «Спартаком».

«Краснодар » остался в меньшинстве после удаления Джона Кордобы в конце 2-го тайма матча со «Спартаком » в 14-м туре Мир РПЛ (2:1).

Нападающий «быков» получил вторую желтую карточку за удар локтем в лицо Руслану Литвинову . Первое предупреждение арбитр Кирилл Левников показал Кордобе на 84-й минуте – форвард ударил Литвинова локтем в лицо в борьбе за мяч, в результате чего хавбек «Спартака» получил рассечение.

Дуглас Аугусто был удален с поля на 95-й минуте также за отмашку.

Кроме того, Диего Коста и Никита Кривцов пропустят следующий матч с «Балтикой» из-за дисквалификации: оба игрока «Краснодара» получили по 4-й желтой.