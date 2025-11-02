  • Спортс
  • НХЛ. «Тампа» сыграет с «Ютой», «Айлендерс» – с «Коламбусом», «Филадельфия» примет «Калгари», «Нью-Джерси» против «Анахайма»
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Ютой», «Айлендерс» – с «Коламбусом», «Филадельфия» примет «Калгари», «Нью-Джерси» против «Анахайма»

Сегодня пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Тампа» сыграет с «Ютой», «Айлендерс» примут «Коламбус», «Филадельфия» встретится с «Калгари», «Сан-Хосе» будет противостоять «Детройту».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
«Торонто» стал самым дорогим клубом НХЛ по версии Sportico – 4,25 млрд долларов. «Рейнджерс» с 3,65 млрд – 2-е, «Монреаль» – 3-й, «Вашингтон» – 9-й, «Флорида» – 17-я, «Питтсбург» – 23-й
1 октября, 14:18
НХЛ введет обязательную защиту шеи для игроков, пришедших в лигу с сезона-2026/27 и позже. Для остальных она будет добровольной (The Athletic)
28 июня, 13:12
Главные новости
Рыбин о Ларионове в СКА: «Даже любимый им Боумэн уходил в отставку. Ни одно имя тебя не удержит, если команда будет проваливаться»
10 минут назад
Форвард «Лады» Савчук о России: «Цены нравятся – здесь все дешевле, чем в Северной Америке. Я большой фанат борща, ем его регулярно»
48 минут назад
«Амур» прервал серию из 5 поражений, победив «Адмирал» – 3:2. Клуб из Владивостока проиграл 7 матчей подряд
сегодня, 09:27
КХЛ. «Трактор» примет «Сибирь», «Локомотив» в гостях у «Салавата», «Автомобилист» сыграет с «Торпедо», «Амур» победил «Адмирал»
сегодня, 09:20
Спортдиректор «Металлурга» Бирюков о конфликте Кузнецова с Разиным: «Догадки появились на ровном месте, была рабочая ситуация. Евгений тренируется в общей группе»
сегодня, 09:15
Мэттьюс первым в истории «Торонто» забросил 300 шайб в равных составах за карьеру в регулярках НХЛ
сегодня, 08:51
Морозов не полетел со «Спартаком» на выездную серию. Клуб не получил документы о сокращении дисквалификации форварда (ТАСС)
сегодня, 08:25
«Сибирь» подписала пробный контракт с Лещенко. У 30-летнего форварда 100+102 в 525 матчах в КХЛ с учетом плей-офф
сегодня, 07:20
Мичков получил малый штраф, толкнув Танева в матче «Флайерс» и «Торонто». Защитник «Лифс» упал на лед, его увезли на носилках и отправили в больницу
сегодня, 07:05Видео
У Овечкина 2 шайбы в 12 играх на старте регулярки НХЛ. Он повторил личный антирекорд по голам на таком отрезке – установлен в сезоне-2023/24
сегодня, 03:34
Последние новости
Тамбиев о 7-м поражении подряд – от «Амура»: «Сердце бьется, но поражения угнетают. Сложно вывести «Адмирал» из этого состояния, у ребят пропала уверенность»
25 минут назад
Гридин сделал 2 передачи за фарм «Калгари» в матче АХЛ. У 19-летнего форварда 10 очков за 7 игр в сезоне
36 минут назад
«Монреаль» стал 1-й командой в истории НХЛ с 5 победами в овертаймах в первых 12 играх сезона
59 минут назад
Карлсон провел 1100-й матч за «Вашингтон». Он стал 15-м защитником в истории НХЛ с таким достижением за одну франшизу
сегодня, 08:39
Зеграс повторил рекорд Петера Форсберга для новых игроков «Филадельфии», набрав очки в 8 домашних матчах подряд
сегодня, 08:12
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Овечкин выиграл вбрасывание в матче с «Баффало» – впервые с апреля 2023 года. Капитан «Вашингтона» в 1-й раз в этом сезоне встал на точку
сегодня, 07:50Видео
Тарасенко с 1+2 стал 3-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Курашев с дублем и Мерсер с дублем в меньшинстве
сегодня, 07:35
Демидов – первый новичок с 10 очками в текущем сезоне НХЛ. Второе место в гонке делят Шефер, Байум и Финни – у всех по 8 баллов
сегодня, 06:50
Макдэвид набрал 0+3 с «Чикаго» и вышел на 2-е место в истории «Эдмонтона» по числу игр с 3+ очками (138). Рекорд у Гретцки – 301
сегодня, 06:40