НХЛ. «Тампа» сыграет с «Ютой», «Айлендерс» – с «Коламбусом», «Филадельфия» примет «Калгари», «Нью-Джерси» против «Анахайма»
Сегодня пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа» сыграет с «Ютой», «Айлендерс» примут «Коламбус», «Филадельфия» встретится с «Калгари», «Сан-Хосе» будет противостоять «Детройту».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
