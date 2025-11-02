«Манчестер Сити» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Манчестер Сити» примет «Борнмут».
Команды встретятся в 10-м туре АПЛ.
Матч пройдет на стадионе «Этихад».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 10 тур
2 ноября 16:30, Этихад
Не начался
«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?2685 голосов
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости