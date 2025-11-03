Девин Букер набрал 28 очков и 13 передач, «Финикс» прервал победную серию «Сан-Антонио»

Лидер «Санс» привел свою команду к победе над «Санс» (130:118).

За 35 минут на паркете Букер реализовал 10 из 15 бросков с игры, 2 из 2 трехоковых и 6 из 6 штрафных, принеся своей команде 28 очков.

Также на его счету 2 подбора, 13 передач и 1 перехват при 5 потерях.

Звездный центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма провел неудачный матч: он набрал 9 очков при 4 из 14 попаданиях с игры, собрал 9 подборов, сделал 4 блок-шота и совершил 6 потерь.

«Санс» реализовали 14 из своих первых 20 трехочковых бросков и вели 31 очко в третьей четверти, сохранив преимущество в 102:78 перед началом четвертой. «Сперс» сократили отставание до 97:111 за 6,5 минуты до конца, но «Санс» ответили серией из 11 очков подряд.