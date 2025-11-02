Гран-при Канады. Малинин, Эгадзе, Миура, Мемола и Аймо покажут произвольные программы

Малинин, Эгадзе, Миура выступят с произвольными программами на Гран-при Канады.

2 ноября на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде мужчины покажут произвольные программы.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап, Skate Canada

Саскатун, Канада

Мужчины, произвольная программа

Начало – 19:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko

Первая разминка

1. Алекса Ракич (Канада)

2. Владимир Самойлов (Польша)

3. Роман Садовский (Канада)

4. Томоки Хиваташи (США)

5. Ника Эгадзе (Грузия)

6. Стивен Гоголев (Канада)

Вторая разминка

7. Николай Мемола (Италия)

8. Кевин Аймо (Франция)

9. Као Миура (Япония)

10. Александр Селевко (Эстония)

11. Казуки Томоно (Япония)

12. Илья Малинин (США)

После короткой программы

1. Илья Малинин (США) – 104,84

2. Казуки Томоно (Япония) – 92,07

3. Александр Селевко (Эстония) – 91,28

4. Као Миура (Япония) – 89,80

5. Кевин Аймо (Франция) – 87,46

6. Николай Мемола (Италия) – 86,45

7. Стивен Гоголев (Канада) – 86,13

8. Ника Эгадзе (Грузия) – 85,92

9. Томоки Хиваташи (США) – 84,32

10. Роман Садовский (Канада) – 81,08

11. Владимир Самойлов (Польша) – 80,75

12. Алекса Ракич (Канада) – 75,50

