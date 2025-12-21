Корнеев назвал Батракова и Сперцяна лучшими в 2025-м в РПЛ: «Нужно учитывать не только «гол плюс пас», но и влияние на игру команды»

Корнеев назвал Батракова и Сперцяна лучшими игроками в 2025 году в РПЛ.

Игорь Корнеев назвал полузащитника «Локомотива » Алексея Батракова и хавбека «Краснодара » Эдуарда Сперцяна лучшими игроками РПЛ в 2025 году.

«Я бы выбирал между Батраковым и Сперцяном. Нужно учитывать вклад обоих не только в статистику «гол плюс пас», но и влияние на игру команды в целом», — сказал бывший футболист «Барселоны».

Батраков с 11 голами лидирует в гонке бомбардиров сезона РПЛ, Сперцян — лучший по результативным передачам (12).