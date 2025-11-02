Орлов о Мостовом: «Как можно похитить игрока «Зенита»?! Даже не представляю, что этих ребят ждало бы в советское время. Мальчики, наверное, и не знали, кого похищают»

Орлов о Мостовом: Как можно похитить футболиста «Зенита»?!.

Комментатор Геннадий Орлов отметил Андрея Мостового, который после истории с попыткой похищения забил во втором матче подряд.

«Второй гол в ворота «Локомотива» организовали игроки, вышедшие со скамейки. Ерохин, Соболев и Мостовой. Андрей забил, надел маску и передал привет всем тем мальчикам, которые пытались его похитить.

История, конечно, жуткая. Как можно похитить футболиста «Зенита »?! Даже не представляю, что этих ребят ждало бы в советское время. Они бы получили прямо на месте...

Как можно не любить игроков своей команды?! Да они, наверное, и не знали, кого похищают, на кого нападают. С другой стороны, кто-то же их навел, так?

Хорошо, что обошлось и Андрея эта история не выбила из колеи. После инцидента он отличился уже во втором поединке кряду!» – заявил Орлов.