«Доджерс» в девятый раз в истории стали чемпионами MLB, обыграв в финале «Торонто»

«Доджерс» в девятый раз в истории стали чемпионами MLB.

«Лос-Анджелес Доджерс» стали чемпионами MLB, обыграв в финале турнира «Торонто Блю Джейс».

Седьмая встреча World Series прошла 1 ноября и закончилась со счетом 5:4 в пользу «Доджерс».

«Доджерс» взяли девятый титул в истории, восьмой после переезда команды в Лос-Анджелес в 1958 году.

В прошлом сезоне чемпионами так же были «Доджерс».