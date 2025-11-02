«Доджерс» в девятый раз в истории стали чемпионами MLB, обыграв в финале «Торонто»
«Доджерс» в девятый раз в истории стали чемпионами MLB.
«Лос-Анджелес Доджерс» стали чемпионами MLB, обыграв в финале турнира «Торонто Блю Джейс».
Седьмая встреча World Series прошла 1 ноября и закончилась со счетом 5:4 в пользу «Доджерс».
«Доджерс» взяли девятый титул в истории, восьмой после переезда команды в Лос-Анджелес в 1958 году.
В прошлом сезоне чемпионами так же были «Доджерс».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости