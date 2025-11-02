Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Щербинина и Петров – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и
Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при в Красноярске.
2 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске спортивные пары выступили с короткими программами.
2-й этап, «Красноярье»
Красноярск
Пары, короткая программа
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,55
2. Таисия Щербинина – Артем Петров – 72,86
3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 66,60
4. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 64,75
5. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 62,72
6. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 55,59
7. Анна Москалева – Артем Родзянов – 54,92
8. Дарья Андреева – Александр Акимов – 53,53
