У Оздоева дубль во втором матче подряд за ПАОК. Россиянин набрал 7 (5+2) очков в 9 матчах чемпионата Греции
Магомед Оздоев снова сделал дубль.
Магомед Оздоев сделал дубль во втором матче подряд за ПАОК.
Греческий клуб разгромил «Пансеррайкос» (5:0) в 9-м туре чемпионата страны.
В прошлом туре Оздоев забил два гола «Волосу» (3:0). На счету российского полузащитника 5 голов и 2 результативных паса в 9 матчах текущего розыгрыша чемпионата Греции. Подробную статистику Оздоева можно найти здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости