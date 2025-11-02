У Оздоева дубль во втором матче подряд за ПАОК. Россиянин набрал 7 (5+2) очков в 9 матчах чемпионата Греции

Магомед Оздоев снова сделал дубль.

Магомед Оздоев сделал дубль во втором матче подряд за ПАОК .

Греческий клуб разгромил «Пансеррайкос» (5:0) в 9-м туре чемпионата страны.

В прошлом туре Оздоев забил два гола «Волосу» (3:0). На счету российского полузащитника 5 голов и 2 результативных паса в 9 матчах текущего розыгрыша чемпионата Греции. Подробную статистику Оздоева можно найти здесь .