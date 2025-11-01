1

Гран-при России. «Красноярье». Угожаев, Самсонов, Федоров, Мозалев и Ветлугин выступят с короткими программами

Угожаев, Самсонов, Федоров выступят с короткими программами на Гран-при России.

2 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске мужчины выступят с короткими программами.

Гран-при России

2-й этап, «Красноярье»

Красноярск 

Мужчины, короткая программа

Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Дамир Черипка

2. Тимофей Шелковников

3. Михаил Полянский

4. Данил Федосимов

5. Матвей Ветлугин

Вторая разминка

6. Александр Мельников

7. Андрей Мозалев

8. Григорий Федоров

9. Илья Строганов

10. Даниил Самсонов

11. Николай Угожаев

Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Двоеглазова, Угожаев, Федоров, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
