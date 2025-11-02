«Салават» обменял Самонова в ЦСКА на компенсацию
«Салават» обменял вратаря Александра Самонова в ЦСКА на денежную компенсацию.
30-летний голкипер Александр Самонов покинул «Салават» и присоединился к ЦСКА. Уфимцы взамен получили денежную компенсацию.
В текущем сезоне Самонов провел 13 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, отражая 88,4% бросков при коэффициенте надежности 3,05.
Александр дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/18. Он также выступал за «Витязь», СКА и «Северсталь». На счету Самонова 128 побед в 253 матчах при 92,2% отраженных бросков.
Ранее сообщалось, что ЦСКА может расстаться с канадским вратарем Спенсером Мартином.
