«Салават» обменял Самонова в ЦСКА на компенсацию

«Салават» обменял вратаря Александра Самонова в ЦСКА на денежную компенсацию.

30-летний голкипер Александр Самонов покинул «Салават » и присоединился к ЦСКА . Уфимцы взамен получили денежную компенсацию.

В текущем сезоне Самонов провел 13 матчей в FONBET чемпионате КХЛ , отражая 88,4% бросков при коэффициенте надежности 3,05.

Александр дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/18. Он также выступал за «Витязь», СКА и «Северсталь». На счету Самонова 128 побед в 253 матчах при 92,2% отраженных бросков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может расстаться с канадским вратарем Спенсером Мартином.

Изображение: t.me/hcsu61