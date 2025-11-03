0

«Тампа» выиграла 5 матчей подряд после 4 поражений и идет 7-й на Востоке

«Тампа» продлила победную серию в НХЛ до 5 матчей.

Сегодня «Лайтнинг» обыграли «Юту» (4:2). 

Ранее команда под руководством Джона Купера победила «Даллас» (2:1 ОТ), «Нэшвилл» (5:2), «Вегас» (2:1 ОТ) и «Анахайм» (4:3). До этого у «Тампы» была серия из 4 поражений.

После 12 игр «Лайтнинг» с 14 очками занимают в Восточной конференции 7-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoДжон Купер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
НХЛ. «Тампа» обыграла «Юту», «Айлендерс» одолели «Коламбус», «Филадельфия» против «Калгари», «Нью-Джерси» в гостях у «Анахайма»
сегодня, 01:05Live
Василевский обошел Хабибулина по числу побед в регулярках НХЛ – 334 матча. Вратарь «Тампы» на 3-м месте среди россиян в истории лиги
31 октября, 09:47
Овечкин поздравил Кучерова с 1000-м очком в НХЛ: «Куч, добро пожаловать в клуб. Желаю набирать все больше и больше очков. Ты потрясающий и невероятный игрок»
31 октября, 06:46
Главные новости
Кучеров без очков в 2-м матче подряд: 1 бросок за 20:19 против «Юты». У него 4+6 в 10 играх
35 минут назад
Марченко сделал передачу в 5-м матче подряд – против «Айлендерс». У форварда «Коламбуса» 5+7 в 12 играх
47 минут назад
НХЛ. «Тампа» обыграла «Юту», «Айлендерс» одолели «Коламбус», «Филадельфия» против «Калгари», «Нью-Джерси» в гостях у «Анахайма»
сегодня, 01:05Live
Самсонов о Кузнецове: «Он спрашивал про Магнитогорск, мы тренировались вместе. Переживаю за Кузю, хочу, чтобы он вернулся на свой уровень»
вчера, 22:02
Силаев о Ларионове: «Хороший психолог, наставник с большим опытом. У него есть чуйка, благодаря которой он раскрывает молодых игроков»
вчера, 21:13
Самсонов о замене в матче со «Спартаком»: «Выжал из себя все за 2 периода. В перерыве понял, что могу уехать на скорой в больницу, если так продолжится»
вчера, 20:50
Гаврилов о Доминге из «Сибири»: «Был бы первым претендентом на приз Миски как худшего вратаря КХЛ. Главное разочарование регулярки, он слаб, не дотягивает до 90% надежности»
вчера, 20:37
ЦСКА заплатит «Салавату» 10 млн рублей за Самонова в качестве компенсации («СЭ»)
вчера, 20:10
«Салават» обменял Самонова в ЦСКА на компенсацию
вчера, 18:22
Самсонов о переезде из США: «Самое сложное – разобраться с МФЦ, получить документы. Это был шок, будто иностранные слова. СНИЛС, например – что это вообще?»
вчера, 18:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Айлендерс» победили «Коламбус» благодаря двум голам за 29 секунд, проигрывая 1:2 к 59-й минуте
19 минут назадВидео
Канцеров о переходе в «Чикаго»: «В «Металлурге» у меня последний год контракта, интерес «Блэкхокс» заметен. Хочу, чтобы Магнитогорск гордился мной, как Малкиным»
вчера, 21:49
Ткачев про 7 поражений «Сибири» подряд: «Если хотим в плей-офф, то он уже начался для нас. Когда проигрываешь, будут негативные слухи. Мы сфокусированы на игре»
вчера, 21:28
Исаков о 2:0 с «Автомобилистом»: «Приятно заканчивать игру без пропущенных шайб. Отмечу свежесть игроков, вздохнули после длительного марафона, сейчас играют по‑другому»
вчера, 21:03
Выиграйте хоккейную джерси Спортса» за 12 несложных вопросов! Такое не купить
вчера, 20:50Тесты и игры
Жамнов о 2:5 от «Сочи»: «У «Спартака» много травмированных, ищем разные сочетания. У Мальцева, Ружички и Тодда есть «химия», посмотрим, как будет дальше»
вчера, 20:23
Заварухин про 0:2 от «Торпедо»: «Автомобилист» не пустили на пятак, поэтому катались по углам, ничего не создали. Хотели больше владеть шайбой, не получилось»
вчера, 17:59
Тренер «Сочи» Михайлов о замене Самсонова в игре со «Спартаком»: «Так планировали, сложная у Илюхи дорога была. Команда победила, он сделал все правильно»
вчера, 17:35
Гру о 4:3 с «Сибирью»: «Понравилось, как «Трактор» отыграл два периода. В 3-м команда подрасслабилась, но Дриджер совершал важные сэйвы»
вчера, 16:47
Хартли о 4:1 с «Салаватом»: «Целостная игра. «Локомотив» садился на соперника, имел много шансов и контролировал матч»
вчера, 14:45