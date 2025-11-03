«Тампа» выиграла 5 матчей подряд после 4 поражений и идет 7-й на Востоке

«Тампа» продлила победную серию в НХЛ до 5 матчей.

Сегодня «Лайтнинг» обыграли «Юту» (4:2).

Ранее команда под руководством Джона Купера победила «Даллас» (2:1 ОТ), «Нэшвилл» (5:2), «Вегас» (2:1 ОТ) и «Анахайм» (4:3). До этого у «Тампы» была серия из 4 поражений.

После 12 игр «Лайтнинг» с 14 очками занимают в Восточной конференции 7-е место.