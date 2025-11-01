Гран-при России. «Красноярье». Двоеглазова, Важнова, Куликова, Ляшенко выступят с короткими программами

Двоеглазова, Важнова, Куликова покажут короткие программы на Гран-при 2 ноября.

2 ноября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске женщины выступят с короткими программами.

Гран-при России

2-й этап, «Красноярье»

Красноярск

Женщины, короткая программа

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Ева Зубкова

2. Софья Важнова

3. Анна Казакевич

4. Мария Елисова

5. Елена Черникова

6. Елизавета Куликова

Вторая разминка

7. Александра Чаткина

8. София Буза

9. Мария Пулина

10. Анна Ляшенко

11. Алина Телегина

12. Алиса Двоеглазова

