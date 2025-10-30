1

НФЛ. 9-я неделя. «Майями» сыграет с «Балтимором» и другие матчи

С 31 октября по 4 ноября пройдут матчи 8-й недели чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига (НФЛ)

Регулярный чемпионат

9-я неделя

31 октября

МайамиБалтимор – 3.15

2 ноября

ЦинциннатиЧикаго – 21.00

ДетройтМиннесота – 21.00

Грин-БэйКаролина – 21.00

ХьюстонДенвер – 21.00

Нью-ИнглендАтланта – 21.00

Нью-Йорк ДжайентсСан-Франциско – 21.00

ПиттсбургИндианаполис – 21.00

ТеннессиЛос-Анджелес Чарджерс – 21.00

3 ноября

Лас-ВегасДжексонвилл – 0.05

Лос-Анджелес РэмсНью-Орлеан – 0.05

БаффалоКанзас-Сити – 0.25

ВашингтонСиэтл – 4.20

4 ноября 

ДалласАризона – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Восток АФК

  1. Нью-Ингленд 6–2 (+67)

  2. Баффало 5–2 (+61)

  3. Майами 2–6 (–41)

  4. Нью-Йорк Джетс 1–7(–53)

Север АФК

  1. Питтсбург 4–3 (0)

  2. Цинциннати 3–5 (–79)

  3. Балтимор 2–5 (–36)

  4. Кливленд 2–6 (–58)

Юг АФК

  1. Индианаполис 7–1 (+116)

  2. Джексонвилл 4–3 (–9)

  3. Хьюстон 3–4 (+50)

  4. Теннесси 1–7 (–120)

Запад АФК

  1. Денвер 6–2 (+56)

  2. Лос-Анджелес Чарджерс 5–3 (+15)

  3. Канзас-Сити 5–3 (+83)

  4. Лас-Вегас 2–5 (–77)

Восток НФК

  1. Филадельфия 6–2 (23)

  2. Даллас 3–4–1 (–4)

  3. Вашингтон 3–5 (–11)

  4. Нью-Йорк Джайентс 2–6 (–42)

Север НФК

  1. Грин-Бэй 5–1–1 (+43)

  2. Детройт 5–2 (+64)

  3. Чикаго 4–3 (–17)

  4. Миннесота 3–4 (-7)

Юг НФК

  1. Тампа-Бэй 6–2 (+19)

  2. Каролина 4–4 (–38)

  3. Атланта 3–4 (–34)

  4. Нью-Орлеан 1–7 (–81)

Запад НФК

  1. Сиэтл 5–2 (+57)

  2. Лос-Анджелес Рэмс 5–2 (+58)

  3. Сан-Франциско 5–3 (–4)

  4. Аризона 2–5 (–1)

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
