НФЛ. 9-я неделя. «Майями» сыграет с «Балтимором» и другие матчи
Национальная футбольная лига (НФЛ)
Регулярный чемпионат
9-я неделя
31 октября
2 ноября
Цинциннати – Чикаго – 21.00
Нью-Ингленд – Атланта – 21.00
Нью-Йорк Джайентс – Сан-Франциско – 21.00
Питтсбург – Индианаполис – 21.00
Теннесси – Лос-Анджелес Чарджерс – 21.00
3 ноября
Лас-Вегас – Джексонвилл – 0.05
Лос-Анджелес Рэмс – Нью-Орлеан – 0.05
Баффало – Канзас-Сити – 0.25
4 ноября
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Восток АФК
Нью-Ингленд 6–2 (+67)
Баффало 5–2 (+61)
Майами 2–6 (–41)
Нью-Йорк Джетс 1–7(–53)
Север АФК
Питтсбург 4–3 (0)
Цинциннати 3–5 (–79)
Балтимор 2–5 (–36)
Кливленд 2–6 (–58)
Юг АФК
Индианаполис 7–1 (+116)
Джексонвилл 4–3 (–9)
Хьюстон 3–4 (+50)
Теннесси 1–7 (–120)
Запад АФК
Денвер 6–2 (+56)
Лос-Анджелес Чарджерс 5–3 (+15)
Канзас-Сити 5–3 (+83)
Лас-Вегас 2–5 (–77)
Восток НФК
Филадельфия 6–2 (23)
Даллас 3–4–1 (–4)
Вашингтон 3–5 (–11)
Нью-Йорк Джайентс 2–6 (–42)
Север НФК
Грин-Бэй 5–1–1 (+43)
Детройт 5–2 (+64)
Чикаго 4–3 (–17)
Миннесота 3–4 (-7)
Юг НФК
Тампа-Бэй 6–2 (+19)
Каролина 4–4 (–38)
Атланта 3–4 (–34)
Нью-Орлеан 1–7 (–81)
Запад НФК
Сиэтл 5–2 (+57)
Лос-Анджелес Рэмс 5–2 (+58)
Сан-Франциско 5–3 (–4)
Аризона 2–5 (–1)