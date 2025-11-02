«Оренбург» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 12:00
«Оренбург» примет «Сочи» в 14-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на стадионе «Газовик».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 12:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига Россия (РПЛ). 14 тур
2 ноября 09:00, Газовик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
