  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «Помню, мне кто‑то сказал, что «Динамо» может стать чемпионом в этом сезоне. Я долго смеялся»
32

Александр Мостовой: «Помню, мне кто‑то сказал, что «Динамо» может стать чемпионом в этом сезоне. Я долго смеялся»

Александр Мостовой: смеялся, когда сказали, что «Динамо» может стать чемпионом.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не воспринимал всерьез слова о возможном чемпионстве московского «Динамо» в этом сезоне.

В субботу команда Валерия Карпина в 14‑м туре Мир РПЛ сыграла вничью с «Рубином» – 0:0.

«Помните, как «Спартак» критиковали, разрывали на части, когда они играли в меньшинстве с «Ростовом»? Но «Спартак» умудрился сравнять, так еще и выиграть мог. А «Динамо», играя в большинстве 30 минут, не смогло забить «Рубину».

По‑моему, тут все с командой очевидно, они как всегда. Помню, как мне кто‑то сказал, что «Динамо» в этом сезоне может стать чемпионом, – я тогда долго смеялся», – вспомнил Мостовой.

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?3666 голосов
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoРостов
logoСпартак
logoРубин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егоров о трансфере Ивахнова в «Амкал»: «К сожалению, очередная большая карьера медийного футболиста не сложилась. Хотя им интересовался Аршавин»
сегодня, 10:01
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Судейство в РПЛ требует улучшения. В наших матчах уже не раз происходила странная ситуация, когда ВАР вызывает судью ошибиться, а не исправить ошибку»
сегодня, 09:45
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «У Карпина большой кредит доверия. Пытаемся совместно найти лучшие решения»
сегодня, 08:44
Главные новости
Время рассказать, что находится под капотом блогов на Спортсе’’ – слушайте в подкасте «Коллеги, добрый день!»
13 минут назадВакансия
Батраков – в шорт-листе «ПСЖ». Парижане могут сделать «Локо» предложение летом («Матч ТВ»)
18 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Вероны», «Милан» против «Ромы»
38 минут назад
Петржела о «Зените»: «Главный претендент на титул – их ничто не остановит после победы над «Локомотивом». Но Семака нужно уволить после этого сезона»
38 минут назад
Криштиану Роналду: «Футбол – моя жизнь. Хочу продолжать, пока ноги позволяют. Страсть все еще есть»
59 минут назад
Чемпионат России. «Балтика» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Спартака»
сегодня, 11:01
Селюк о Шпилевском: «Говорили, что Гончаренко в «Пари НН» – дно, но снизу постучали. В «Арисе» он был мальчиком на побегушках, а возомнил себя тренером. Нижегородцам надо искать нового»
сегодня, 10:32
Защитник «Севильи» Маркао недоволен судейством матча с «Атлетико»: «Я зол. При малейшем нашем касании – пенальти. Если их касание – ничего, продолжайте. Странные вещи»
сегодня, 10:28
«Краснодар» за 2.12 или «Спартак» за 3.80? Следите за матчем с бонусом до 100 000 рублей от БЕТСИТИ
сегодня, 10:00Реклама
Кисляк о сравнении с Беллингемом: «Рановато, но его надо превзойти»
сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3 минуты назад
Каррерас о не забившем пенальти Винисиусе: «Ему не нужно извиняться передо мной. Я люблю его – он невероятный партнер по команде, у нас отличные отношения»
9 минут назад
«Барселона» – «Эльче». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
12 минут назад
Дембеле может не сыграть с «Баварией» в ЛЧ из-за рецидива травмы. У вингера «ПСЖ» болело бедро на матче с «Ниццей»
23 минуты назад
«Верона» – «Интер». Лаутаро и Чалханоглу в старте. Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
«Мне приснился Фергюсон – он фартовый, столько титулов выиграл, поэтому я был уверен, что победим. Не знал только, с каким счетом». Канчельскис после победы брянского «Динамо» в группе Второй лиги Б
41 минуту назадВидео
Ширер о «Тоттенхэме»: «Они опозорились с «Челси», их освистали дома. Франк благодарил фанатов, но игроки хотели уйти с поля как можно скорее»
47 минут назад
Левандовски, Ольмо и Ямаль – в заявке «Барселоны» на матч с «Эльче»
48 минут назад
Брянское «Динамо» выиграло свою группу Второй лиги Б. Команду тренирует Канчельскис
48 минут назадВидео
Дрогунов сделал предложение девушке в перерыве матча «Динамо» Брянск с тамбовским «Спартаком». Хавбек подарил ей букет и протянул коробку с кольцом, встав на колено
сегодня, 11:07Видео