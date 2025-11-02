Александр Мостовой: «Помню, мне кто‑то сказал, что «Динамо» может стать чемпионом в этом сезоне. Я долго смеялся»
Александр Мостовой: смеялся, когда сказали, что «Динамо» может стать чемпионом.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не воспринимал всерьез слова о возможном чемпионстве московского «Динамо» в этом сезоне.
В субботу команда Валерия Карпина в 14‑м туре Мир РПЛ сыграла вничью с «Рубином» – 0:0.
«Помните, как «Спартак» критиковали, разрывали на части, когда они играли в меньшинстве с «Ростовом»? Но «Спартак» умудрился сравнять, так еще и выиграть мог. А «Динамо», играя в большинстве 30 минут, не смогло забить «Рубину».
По‑моему, тут все с командой очевидно, они как всегда. Помню, как мне кто‑то сказал, что «Динамо» в этом сезоне может стать чемпионом, – я тогда долго смеялся», – вспомнил Мостовой.
«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?3666 голосов
Рома
Будет ничья
Милан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости