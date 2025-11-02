  • Спортс
Батраков – в шорт-листе «ПСЖ». Парижане могут сделать «Локо» предложение летом («Матч ТВ»)

Алексей Батраков заинтересовал «ПСЖ».

Полузащитник сборной России и «Локомотива» Алексей Батраков находится в шорт‑листе «ПСЖ», сообщает «Матч ТВ».

«Батраков попал в список кандидатов на усиление «ПСЖ». Французский клуб уже летом может сделать выгодное предложение «Локомотиву», тогда футболист переедет в Париж», – сказал источник «Матч ТВ» во Франции.

В этом сезоне Батраков с 10 голами лидирует в гонке бомбардиров Мир РПЛ.

С лета 2024 года за «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

