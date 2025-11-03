Кучеров без очков в 2-м матче подряд: 1 бросок за 20:19 против «Юты». У него 4+6 в 10 играх

Никита Кучеров не набрал очков во втором матче подряд.

Форвард «Тампы » не отметился результативными действиями в игре с «Ютой» (4:2).

Всего в 10 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 10 (4+6) баллов.

Сегодня за 20:19 (3:00 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 1».