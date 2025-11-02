  • Спортс
  • Станкович о желтой в матче с «Краснодаром»: «Был очевидный фол на Мартинсе. С этим арбитром такое не впервые, у «Спартака» с ним минимальный процент очков»
98

Станкович о желтой в матче с «Краснодаром»: «Был очевидный фол на Мартинсе. С этим арбитром такое не впервые, у «Спартака» с ним минимальный процент очков»

Деян Станкович: в 1-м тайме был фол на Мартинсе, с Левниковым это уже не впервые.

Деян Станкович объяснил, из-за чего спорил с арбитром в 1-м тайме матча с «Краснодаром».

«Спартак» уступил «Краснодару» в гостях в 14-м туре Мир РПЛ (1:2). Станкович получил желтую карточку после гола Александра Черникова на 18-й минуте за то, что выражал недовольство тем, что главный судья Кирилл Левников не зафиксировал фол Лукаса Оласы на Кристофере Мартинсе перед голевой атакой «Краснодара». 

– Вы получили желтую, с чем вы были не согласны?

– Я получил желтую карточку, был эпизод в первом тайме, когда Крис Мартинс мог убегать, было открытое пространство, а соперник его остановил. На мой взгляд, это был был очевидный фол и очевидная желтая карточка.

Это уже не первый раз происходит именно с этим арбитром. У нас, если взять статистику, порядка 8 матчей было с ним, и процент набранных нами очков, когда он работает на наших матчах, минимален.

Я получил желтую карточку и после этого успокоился, потому что это смысла уже не имело, – сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
